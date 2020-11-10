Ростехнадзор назвал причину разлива топлива на ТЭЦ-3 Норильска

Разлив топлива на «ТЭЦ-3» АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» произошел из-за нарушений при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара, сообщает пресс-служба Ростехнадзора.

В ведомстве уточнили, что из-за упущений в проектировании и недостатков при строительстве свайного основания часть свай не опиралась на скальный грунт, что привело к неравномерному распределению нагрузки.

Установлено, что в 2015 году резервуар был выведен в ремонт и госнадзор за ним был приостановлен. В 2019 году эксплуатацию возобновили без уведомления контролирующих органов. Кроме того, не соблюдались требования промышленной безопасности, в том числе, не проводились техосвидетельствование фундамента, не поддерживалось исправное состояние сооружений.

Кроме того, комиссия обнаружила недостатки в действиях экспертной организации, которая допустила эксплуатацию резервуара вплоть до сентября 2022 года включительно и выдано увеличение уровня налива на четверть.

Подведение окончательных итогов и подписание Акта технического расследования аварии состоится в рамках итогового заседания Комиссии 13 ноября 2020 года.

В мае 2020 года из-за разрушения одного из топливных резервуаров на «ТЭЦ-3», принадлежащей «дочке» «Норникеля», произошёл разлив более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Ущерб окружающей среде был оценён примерно в 148 млрд рублей. Росприроднадзор подал против «Норникеля» иск в Арбитражный суд Красноярского края.

