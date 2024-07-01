Россиянку приговорили к пяти годам колонии за издевательство над приемными детьми
Верхотурский районный суд Свердловской области приговорил к пяти годам колонии общего режима местную жительницу за истязание приемных детей по придуманной ей системе наказаний. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Также с осужденной взыскана компенсация морального вреда на сумму 3,4 млн рублей в пользу потерпевших.
Отмечается, что женщина, будучи опекуном потерпевших, на протяжении восьми лет (с 2012 по 2020 годы) наносила четверым подопечным и одной удочеренной девочке побои, совершала иные насильственные действия, а также физически и психологически наказывала детей.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту истязания ребенка в Башкирии.
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