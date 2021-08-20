Россиянки погибли в индийском Гоа

Атташе генерального консульства России в Мумбаи Олег Калеущенко заявил, что в съёмных домах в индийском штате Гоа были обнаруженны тела двух гражданок РФ, сообщает ТАСС.

По его словам, об этих трагедиях в генконсульство РФ сообщила российская волонтерская организация Goa Help, также с диппредставительством связалась мать одной из погибших.

«В настоящее время генконсульство предпринимает все необходимые меры для получения официальной информации от гоанских правоохранительных органов. В этих целях также задействовали нашего почетного консула в Гоа», - отметил Калеущенко.

Дипломат добавил, что родственникам погибших россиянок окажут всю необходимую помощь в выяснении обстоятельств трагедии, а также оформлении соответствующих документов.

По информации индийских СМИ, полиция обнаружила тела 24-летней и 34-летней россиянок. Правоохранители зарегистрировали оба случая как неестественные смерти. Ведётся следствие.

Ранее генконсульство России в Германии заявило, что при наводнении в ФРГ погибли три человека, имевшие гражданство РФ.

