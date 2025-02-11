Молодежный чемпион РФ по бегу получи 3,5 года колонии за кражи

Чемпион России до 23 лет и чемпион Москвы по легкой атлетике Марк Толстихин приговорён к трём годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в краже. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Вердикт вынес Мещанский районный суд российской столицы.

Ранее МВД объявило 35-летнего спортсмена в международный розыск за грабеж и кражу. Его задержали в московском метро шесть дней назад.

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Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ещё в 2016 году Марк Толстихин был впервые осужден по семи эпизодам грабежа. Согласно материалам дела, он в магазинах просил показать товар, например, смартфон или парфюмерию, после чего убегал вместе с похищенным. Несколько раз от его действий пострадали и церковные лавки, где злоумышленник похищал золотые кресты и цепи.

Как рассказали знающие Толстихина люди, в том числе тренер, спортсмен встал на криминальный путь из-за того, что проигрывал деньги в ставках на спорт.

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ФОТО: Соцсети Марка Толстихина
ТЕГИ:КражаПриговорСпортсмены

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