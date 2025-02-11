Молодежный чемпион РФ по бегу получи 3,5 года колонии за кражи
Чемпион России до 23 лет и чемпион Москвы по легкой атлетике Марк Толстихин приговорён к трём годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в краже. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Вердикт вынес Мещанский районный суд российской столицы.
Ранее МВД объявило 35-летнего спортсмена в международный розыск за грабеж и кражу. Его задержали в московском метро шесть дней назад.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ещё в 2016 году Марк Толстихин был впервые осужден по семи эпизодам грабежа. Согласно материалам дела, он в магазинах просил показать товар, например, смартфон или парфюмерию, после чего убегал вместе с похищенным. Несколько раз от его действий пострадали и церковные лавки, где злоумышленник похищал золотые кресты и цепи.
Как рассказали знающие Толстихина люди, в том числе тренер, спортсмен встал на криминальный путь из-за того, что проигрывал деньги в ставках на спорт.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фицо пригрозил оставить без газа Украину
- В Госдуме призвали проверить информацию Росстата о дефиците учителей
- Российский научный фонд объявил конкурс «мегагрантов» в прикладных исследованиях
- Россияне назвали самые желанные подарки на 23 февраля и 8 Марта
- «Трактор» первым в Восточной конференции пробился в плей-офф КХЛ
- СМИ: Правоохранители задержали подростка за подготовку нападения на школу в Бурятии
- СМИ: Потери вложившихся в мемкоин Трампа инвесторов составили 2 млрд долларов
- Молодежный чемпион РФ по бегу получи 3,5 года колонии за кражи
- Зеленский заявил о намерении обменять часть Курской области
- В Кировской области мужчина получил срок за нацистские татуировки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru