Молодежный чемпион РФ по бегу получи 3,5 года колонии за кражи

Чемпион России до 23 лет и чемпион Москвы по легкой атлетике Марк Толстихин приговорён к трём годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в краже. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Вердикт вынес Мещанский районный суд российской столицы.

Ранее МВД объявило 35-летнего спортсмена в международный розыск за грабеж и кражу. Его задержали в московском метро шесть дней назад.