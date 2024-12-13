Россиянка с питбулем напала на женщину с ребенком в лифте в Краснодаре
Владелица питбуля напала на женщину с ребенком в лифте в Краснодаре. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известно, что инцидент произошел на улице Николая Воробьева. Животное находилось в подъемнике без намордника. По словам пострадавшей, она спускалась с 15-го этажа, соседка с собакой вошла в лифт на девятом этаже.
Потерпевшая попросила собачницу, чтобы ей позволили выйти, однако женщина отказалась пропустить соседку. Собака прыгнула на пострадавшую, однако та оттолкнула животное ногой. Конфликт продолжился после выхода из лифта.
Жительница Краснодара обратилась в травмпункт, где у нее диагностировали легкие травмы.
В управлении МВД России по региону заявили, что по факту случившегося проводится проверка, после разбирательства будет принято процессуальное решение.
Ранее собаки напали на мальчика в Хабаровском крае, ребенок смог отбиться, но получил травмы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru