Россиянка с питбулем напала на женщину с ребенком в лифте в Краснодаре

Владелица питбуля напала на женщину с ребенком в лифте в Краснодаре. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Известно, что инцидент произошел на улице Николая Воробьева. Животное находилось в подъемнике без намордника. По словам пострадавшей, она спускалась с 15-го этажа, соседка с собакой вошла в лифт на девятом этаже.

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Потерпевшая попросила собачницу, чтобы ей позволили выйти, однако женщина отказалась пропустить соседку. Собака прыгнула на пострадавшую, однако та оттолкнула животное ногой. Конфликт продолжился после выхода из лифта.

Жительница Краснодара обратилась в травмпункт, где у нее диагностировали легкие травмы.

В управлении МВД России по региону заявили, что по факту случившегося проводится проверка, после разбирательства будет принято процессуальное решение.

Ранее собаки напали на мальчика в Хабаровском крае, ребенок смог отбиться, но получил травмы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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