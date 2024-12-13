Россиянка с питбулем напала на женщину с ребенком в лифте в Краснодаре

Потерпевшая попросила собачницу, чтобы ей позволили выйти, однако женщина отказалась пропустить соседку. Собака прыгнула на пострадавшую, однако та оттолкнула животное ногой. Конфликт продолжился после выхода из лифта.

Жительница Краснодара обратилась в травмпункт, где у нее диагностировали легкие травмы.

В управлении МВД России по региону заявили, что по факту случившегося проводится проверка, после разбирательства будет принято процессуальное решение.

Ранее собаки напали на мальчика в Хабаровском крае, ребенок смог отбиться, но получил травмы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

