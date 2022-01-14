Россиянка погибла в ДТП в Турции

В ДТП на юге Турции погибла гражданка России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское генконсульство в стране.

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По данным ведомства, россиянка проживала на территории Турции.

Дорожный инцидент произошел в городе Аланья. Погибшая россиянка, ехавшая на мотоцикле, столкнулась с грузовиком.

В настоящее время водителя грузовика задержали, началось расследование произошедшего.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ДТПТурция
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