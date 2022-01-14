Россиянка погибла в ДТП в Турции
14 января 202220:46
В ДТП на юге Турции погибла гражданка России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское генконсульство в стране.
По данным ведомства, россиянка проживала на территории Турции.
Дорожный инцидент произошел в городе Аланья. Погибшая россиянка, ехавшая на мотоцикле, столкнулась с грузовиком.
В настоящее время водителя грузовика задержали, началось расследование произошедшего.
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14 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru