Пациентка «скорой» погибла в ДТП в центре Москвы

Пациентка машины скорой помощи погибла в результате ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратура города.

Авария произошла на Абельмановской улице. Машина «скорой» столкнулась с легковым автомобилем, после чего врезалась в трамвай.

Погибшей женщине было 65 лет. Также в аварии есть один пострадавший.

Устанавливаются обстоятельства ДТП.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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