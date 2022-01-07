Пациентка «скорой» погибла в ДТП в центре Москвы

Пациентка машины скорой помощи погибла в результате ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратура города.

Авария произошла на Абельмановской улице. Машина «скорой» столкнулась с легковым автомобилем, после чего врезалась в трамвай.

Погибшей женщине было 65 лет. Также в аварии есть один пострадавший.

Устанавливаются обстоятельства ДТП.





