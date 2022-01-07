Пациентка «скорой» погибла в ДТП в центре Москвы
7 января 202200:07
Пациентка машины скорой помощи погибла в результате ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратура города.
Авария произошла на Абельмановской улице. Машина «скорой» столкнулась с легковым автомобилем, после чего врезалась в трамвай.
Погибшей женщине было 65 лет. Также в аварии есть один пострадавший.
Устанавливаются обстоятельства ДТП.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru