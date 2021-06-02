Россиянка погибла в ДТП под Каиром

Микроавтобус с российскими туристами, ехавший из Каира в Хургаду, столкнулся с легковым автомобилем на участке трассы в районе Айн-Сохны на расстоянии около 100 км от Каира. По предварительным данным, в автобус врезался легковой автомобиль, значительно превысивший скоростной режим. Всего в автобусе было 10 российских туристов и четверо египтян.

Туристы возвращались на курорт с экскурсии в Каир. Погибшая женщина ехала вместе с мужем и ребенком. Остальные пассажиры получили травмы легкой и средней степени тяжести, им оказали необходимую помощь сотрудники больницы в Суэце.

Отмечается, что двое пострадавших от госпитализации отказались. Посольство выразило соболезнования родственникам погибшей.