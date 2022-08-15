Число погибших при взрыве в Ереване возросло до шести

По данным ведомства, пострадали более 60 человек, еще 17 считаются пропавшими без вести.

Инцидент произошел накануне днем. Взрыв прогремел в магазине с пиротехническими товарами, из-за чего здание обрушилось и начался сильный пожар, отмечает телеканал «360». Спасателям пока не удалось справиться с огнем, работы продолжаются.

По факту взрыва в «Сурмалу» было возбуждено уголовное дело, пишет Газета.ру.

