Число погибших при взрыве в Ереване возросло до шести

Число жертв взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване увеличилось до шести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Армении.

В Ереване произошел взрыв в торговом центре, есть пострадавшие

По данным ведомства, пострадали более 60 человек, еще 17 считаются пропавшими без вести.

Инцидент произошел накануне днем. Взрыв прогремел в магазине с пиротехническими товарами, из-за чего здание обрушилось и начался сильный пожар, отмечает телеканал «360». Спасателям пока не удалось справиться с огнем, работы продолжаются.

По факту взрыва в «Сурмалу» было возбуждено уголовное дело, пишет Газета.ру.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеВзрывАрмения
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры