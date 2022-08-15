Число погибших при взрыве в Ереване возросло до шести
Число жертв взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване увеличилось до шести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Армении.
По данным ведомства, пострадали более 60 человек, еще 17 считаются пропавшими без вести.
Инцидент произошел накануне днем. Взрыв прогремел в магазине с пиротехническими товарами, из-за чего здание обрушилось и начался сильный пожар, отмечает телеканал «360». Спасателям пока не удалось справиться с огнем, работы продолжаются.
По факту взрыва в «Сурмалу» было возбуждено уголовное дело, пишет Газета.ру.
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