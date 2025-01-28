Россиянина задержали за стрельбу рядом с Москва-Сити
Сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего россиянина, который открыл стрельбу возле Москва-сити из автомобиля Gelandewagen. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.
Уточняется, что задержанный несколько раз выстрелил в воздух, передвигаясь по проезжей части. По словам самого злоумышленника, он стрелял из охолощенного оружия, впоследствии выброшенного в Москву-реку.
Молодой человек принес извинения и заявил, что отмечал свой день рождения. Против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» и составили административные протоколы по факту нарушения ПДД. Ему грозит до семи лет колонии.
Ранее два работника хлебозавода пострадали при стрельбе в Зеленограде. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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