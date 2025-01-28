Россиянина задержали за стрельбу рядом с Москва-Сити

Уточняется, что задержанный несколько раз выстрелил в воздух, передвигаясь по проезжей части. По словам самого злоумышленника, он стрелял из охолощенного оружия, впоследствии выброшенного в Москву-реку.

Молодой человек принес извинения и заявил, что отмечал свой день рождения. Против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» и составили административные протоколы по факту нарушения ПДД. Ему грозит до семи лет колонии.

Ранее два работника хлебозавода пострадали при стрельбе в Зеленограде. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

