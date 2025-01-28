Россиянина задержали за контрабанду сильнодействующего вещества в Санкт-Петербурге

В ходе оперативной работы удалось выяснить, что россиянину пришли две посылки весом свыше 8,5 кг с сильнодействующим веществом. Злоумышленник был задержан, когда получал отправление.

По месту жительства получателя посылки был проведен обыск, в ходе которого силовики обнаружили порядка 15 килограммов прегабалина, который задержанный намеревался распространять через закладки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Подозреваемого арестовали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Ранее правоохранители задержали уроженца Ростовской области по подозрению в контрабанде свыше 100 кг прекурсоров для производства наркотических средств. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

