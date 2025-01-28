Россиянина задержали за контрабанду сильнодействующего вещества в Санкт-Петербурге
Правоохранители задержали за контрабанду сильнодействующего вещества жителя Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.
В ходе оперативной работы удалось выяснить, что россиянину пришли две посылки весом свыше 8,5 кг с сильнодействующим веществом. Злоумышленник был задержан, когда получал отправление.
По месту жительства получателя посылки был проведен обыск, в ходе которого силовики обнаружили порядка 15 килограммов прегабалина, который задержанный намеревался распространять через закладки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Подозреваемого арестовали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ, совершенная группой лиц по предварительному сговору».
Ранее правоохранители задержали уроженца Ростовской области по подозрению в контрабанде свыше 100 кг прекурсоров для производства наркотических средств. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru