Россиянина задержали в Москве по подозрению в госизмене
5 февраля 202014:00
В Москве по подозрению в государственной измене задержан россиянин. Мужчину зовут Виктор Королев.
В четверг, 6 февраля, Лефортовский суд столицы рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому, сообщает RT.
Само заседание будет проходить в закрытом режиме. В суде отказались раскрывать дополнительные подробности, сославшись на то, что материалы дела засекречены. Наказание по 275 статье УК РФ «Государственная измена» предусматривает от 12 до 20 лет колонии.
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