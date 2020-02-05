Россиянина задержали в Москве по подозрению в госизмене

В четверг, 6 февраля, Лефортовский суд столицы рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому, сообщает RT.

Само заседание будет проходить в закрытом режиме. В суде отказались раскрывать дополнительные подробности, сославшись на то, что материалы дела засекречены. Наказание по 275 статье УК РФ «Государственная измена» предусматривает от 12 до 20 лет колонии.

