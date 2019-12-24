Россиянина задержали в Крыму по обвинению в госизмене

24 декабря 201912:39

Гражданин России Иван Яцкин задержан сотрудниками ФСБ в Крыму по подозрению в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

В интересах кого россиянин мог совершить госизмену – не уточняется. Однако в начале декабря он был доставлен в Москву для проведения расследования.

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В конце ноября спецслужбы сообщили о задержании в Севастополе россиянки, которую обвинили в шпионаже в пользу Киева.

Отмечалось, что она работала гражданским специалистом в Черноморском флоте. Она снимала копии с проходящих через нее документов, и передавала информацию Киеву.

Против женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», ей грозит до 20 лет лишения свободы, отмечает RT.

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