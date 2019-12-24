Россиянина задержали в Крыму по обвинению в госизмене

Гражданин России Иван Яцкин задержан сотрудниками ФСБ в Крыму по подозрению в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

В интересах кого россиянин мог совершить госизмену – не уточняется. Однако в начале декабря он был доставлен в Москву для проведения расследования.