Россиянина задержали в Крыму по обвинению в госизмене
Гражданин России Иван Яцкин задержан сотрудниками ФСБ в Крыму по подозрению в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.
В интересах кого россиянин мог совершить госизмену – не уточняется. Однако в начале декабря он был доставлен в Москву для проведения расследования.
В конце ноября спецслужбы сообщили о задержании в Севастополе россиянки, которую обвинили в шпионаже в пользу Киева.
Отмечалось, что она работала гражданским специалистом в Черноморском флоте. Она снимала копии с проходящих через нее документов, и передавала информацию Киеву.
Против женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», ей грозит до 20 лет лишения свободы, отмечает RT.
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