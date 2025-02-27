Россиянина выдворили с авиарейса за пьяный дебош в Казахстане

Россиянин направлялся Астаны в Алма-Ату, однако внезапно попытался самостоятельно покинуть самолет и повредил вспомогательную ручку двери.

Мужчина жаловался на боль в сердце и нехватку воздуха, освидетельствование обнаружило легкую степень опьянения у пассажира. Его привлекли к административной ответственности.

Ранее полицейские задержали в аэропорту Сочи 64-летнего мужчину, устроившего дебош на борту самолета. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

