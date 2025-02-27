Россиянина выдворили с авиарейса за пьяный дебош в Казахстане
Российского путешественника выдворили с рейса из-за пьяного дебоша на борту авиалайнера в Астане (Казахстан). Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции на транспорте республики.
Россиянин направлялся Астаны в Алма-Ату, однако внезапно попытался самостоятельно покинуть самолет и повредил вспомогательную ручку двери.
Мужчина жаловался на боль в сердце и нехватку воздуха, освидетельствование обнаружило легкую степень опьянения у пассажира. Его привлекли к административной ответственности.
Ранее полицейские задержали в аэропорту Сочи 64-летнего мужчину, устроившего дебош на борту самолета. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru