Россиянина выдворили с авиарейса за пьяный дебош в Казахстане

Российского путешественника выдворили с рейса из-за пьяного дебоша на борту авиалайнера в Астане (Казахстан). Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции на транспорте республики.

Гонщик Афонькин устроил дебош в пермском аэропорту

Россиянин направлялся Астаны в Алма-Ату, однако внезапно попытался самостоятельно покинуть самолет и повредил вспомогательную ручку двери.

Мужчина жаловался на боль в сердце и нехватку воздуха, освидетельствование обнаружило легкую степень опьянения у пассажира. Его привлекли к административной ответственности.

Ранее полицейские задержали в аэропорту Сочи 64-летнего мужчину, устроившего дебош на борту самолета. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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