Россиянина приговорили к 14 годам колонии за госизмену
Жителя Архангельска приговорили к 14 годам лишения свободы за то, что тот попытался по поручению спецслужб Украины поджечь территорию воинской части. Приговор вынес Северный флотский суд. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
Признанный виновными в участии в террористическом сообществе и госизмене мужчина проведет первые три года в тюрьме, а остальную часть срока — в колонии строгого режима.
Судом установлено, что осужденный летом 2023 года стал членом террористической организации и связался с украинскими спецслужбами. В ходе поджога он намеревался уничтожить имущество Росгвардии и пресечь выполнение боевых задач в рамках СВО. Злоумышленником была проведена рекогносцировка и фотосъемка расположения воинской части и имущества, которое он должен быть уничтожить. Кроме того, мужчина купил средства для поджога и проработал маршруты подхода и отхода.
Преступника задержали сотрудники ФСБ в сентябре 2023 года возле военной части в момент подготовки зажигательной смеси.
Ранее ФСБ задержала мужчину, подозреваемого в передаче украинской разведке данных о российском оборонном предприятии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru