Россиянина посадили за попытку вывезти на Украину запчасти к МиГ-29
Гражданина России Чмеренко Д.В., который был задержан в феврале прошлого года за намерение переправить на Украину запчасти для истребителей МиГ-29, отправили в колонию, сообщает пресс-служба ФСБ России.
По данным следствия, россиянин планировал приобрести нужные детали на чёрном рынке. В качестве «продавцов» выступили силовики, которые задержали злоумышленника.
Мужчина был признан виновным по статье «контрабанда вооружения, военной техники». Преображенский районный суд Москвы назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года и два месяца в колонии общего режима.
«Приговор вступил в законную силу», - заключили в ФСБ.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Забайкалье у контрабандистов изъяли золота на 178 млн рублей, сообщает RT.
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