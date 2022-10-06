Россиянина посадили за попытку вывезти на Украину запчасти к МиГ-29

Гражданина России Чмеренко Д.В., который был задержан в феврале прошлого года за намерение переправить на Украину запчасти для истребителей МиГ-29, отправили в колонию, сообщает пресс-служба ФСБ России.

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По данным следствия, россиянин планировал приобрести нужные детали на чёрном рынке. В качестве «продавцов» выступили силовики, которые задержали злоумышленника.

Мужчина был признан виновным по статье «контрабанда вооружения, военной техники». Преображенский районный суд Москвы назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года и два месяца в колонии общего режима.

«Приговор вступил в законную силу», - заключили в ФСБ.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Забайкалье у контрабандистов изъяли золота на 178 млн рублей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ФСБРоссиянеМиг-29Контрабанда
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