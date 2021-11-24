Главу полиции Долгопрудного задержали за контрабанду людей

В сообщении говорится, что полицейского подозревают в организации незаконной миграции. Ранее в СМИ появилась информация, что страж порядка занимался переправкой людей из Индии в США.

В настоящее время проводится служебная проверка, Севикян отстранен от исполнения служебных обязанностей. Если его вина будет доказана, его будет уволен из органов по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности в соответствии с законодательством, сообщает «Радио 1».

Ранее в Тюмени нетрезвый сотрудник Следственного комитета, управлявший автомобилем BMW, насмерть сбил двух рабочих, пишет RT.

