Главу полиции Долгопрудного задержали за контрабанду людей

Сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области задержали начальника отдела полиции Долгопрудного Карена Севикяна, сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что полицейского подозревают в организации незаконной миграции. Ранее в СМИ появилась информация, что страж порядка занимался переправкой людей из Индии в США.

В настоящее время проводится служебная проверка, Севикян отстранен от исполнения служебных обязанностей. Если его вина будет доказана, его будет уволен из органов по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности в соответствии с законодательством, сообщает «Радио 1».

Ранее в Тюмени нетрезвый сотрудник Следственного комитета, управлявший автомобилем BMW, насмерть сбил двух рабочих, пишет RT.

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ФОТО: pxhere.com
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