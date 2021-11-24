Главу полиции Долгопрудного задержали за контрабанду людей
Сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области задержали начальника отдела полиции Долгопрудного Карена Севикяна, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что полицейского подозревают в организации незаконной миграции. Ранее в СМИ появилась информация, что страж порядка занимался переправкой людей из Индии в США.
В настоящее время проводится служебная проверка, Севикян отстранен от исполнения служебных обязанностей. Если его вина будет доказана, его будет уволен из органов по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности в соответствии с законодательством, сообщает «Радио 1».
Ранее в Тюмени нетрезвый сотрудник Следственного комитета, управлявший автомобилем BMW, насмерть сбил двух рабочих, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 558 / сут.
Умерли
268 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 682 / сут.
- Instagram внёс актрису Марию Шукшину в список опасных антиваксеров
- Лоза раскритиковал открытое письмо российских врачей к антиваксерам
- Появление беспилотных такси в Подмосковье потребует «огромных денег»
- Главу полиции Долгопрудного задержали за контрабанду людей
- ВОЗ может продолжить инспекцию по одобрению «Спутник-V»
- «Газпром» решил не прекращать поставки газа в Молдавию
- Новое правительство Германии выразило готовность к конструктивному диалогу с Россией
- Жириновский призвал отстранить антипрививочников от телеэфира
- Голикова предупредила о подъёме заболеваемости COVID-19
- Обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых ввели в Ленинградской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru