Россиянина посадили на 22 года за убийство кондуктора

Преступление произошло утром 22 декабря 2020 года на одной из остановок общественного транспорта города Стерлитамак. 23-летний гражданин, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, несколько раз ударил пожилую женщину-кондуктора, ждавшую автобус, ножом и забрал у нее сумку.

После этого преступник скрылся в квартире своей сестры и рассказал ей о произошедшем. Она и сообщила в правоохранительные органы о преступлении.