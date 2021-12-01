Россиянина посадили на 22 года за убийство кондуктора
Житель Стерлитамака приговорен к 22 годам лишения свободы верховным судом Башкирии за убийство кондуктора. Об этом рассказали в региональном отделении СУСК РФ.
Отмечается, что осужденному также необходимо будет выплатить два миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда родственникам погибшей.
Преступление произошло утром 22 декабря 2020 года на одной из остановок общественного транспорта города Стерлитамак. 23-летний гражданин, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, несколько раз ударил пожилую женщину-кондуктора, ждавшую автобус, ножом и забрал у нее сумку.
После этого преступник скрылся в квартире своей сестры и рассказал ей о произошедшем. Она и сообщила в правоохранительные органы о преступлении.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- В ВОЗ уверены, что новая вакцина против омикрон-штамма не требуется
- В Гамалеи рассказали, кому необходима дополнительная доза вакцины
- Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
- Клишас: Пункт об освобождении военных от QR-кодов должен быть учтен
- Фрагмент ракеты США приблизится к МКС
- Старая авиационная бомба взорвалась в Мюнхене
- Песков: Путин и Лукашенко пока не смогут встретиться в Крыму
- Россиянина посадили на 22 года за убийство кондуктора
- Мэрия Москвы опровергла предоставление чиновником фейкового COVID-сертификата
- СК проверит информацию о продаже квартиры многодетной россиянки за долги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru