Россиянина посадили на 22 года за убийство кондуктора

Житель Стерлитамака приговорен к 22 годам лишения свободы верховным судом Башкирии за убийство кондуктора. Об этом рассказали в региональном отделении СУСК РФ.

Отмечается, что осужденному также необходимо будет выплатить два миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда родственникам погибшей.

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Преступление произошло утром 22 декабря 2020 года на одной из остановок общественного транспорта города Стерлитамак. 23-летний гражданин, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, несколько раз ударил пожилую женщину-кондуктора, ждавшую автобус, ножом и забрал у нее сумку.

После этого преступник скрылся в квартире своей сестры и рассказал ей о произошедшем. Она и сообщила в правоохранительные органы о преступлении.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ПреступленияТранспортУбийствоБашкирия
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