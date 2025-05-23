Россиянина депортировали из Таиланда по делу об изнасиловании

Следствие полагает, что преступление было совершено в Стерлитамаке (Башкортостан) в 2023 году. Против обвиняемого, который скрылся за рубежом, было возбуждено уголовное дело.

Международный розыск злоумышленника был организован в марте 2025 года на основании предоставленных региональным МВД материалов. В частности, проверялась версия о нахождении фигуранта на территории Таиланда. Данные о его местоположении были получены по каналам Интерпола. Преступник был задержан и депортирован в Россию, где будут проводиться дальнейшие следственные действия.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Минюст США настаивает на депортации российской ученой Ксении Петровой, которая была арестована ранее по делу о контрабанде.

