Россиянина депортировали из Таиланда по делу об изнасиловании
Разыскиваемого за насильственные действия сексуального характера с угрозой расправы россиянина депортировали из Таиланда. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следствие полагает, что преступление было совершено в Стерлитамаке (Башкортостан) в 2023 году. Против обвиняемого, который скрылся за рубежом, было возбуждено уголовное дело.
Международный розыск злоумышленника был организован в марте 2025 года на основании предоставленных региональным МВД материалов. В частности, проверялась версия о нахождении фигуранта на территории Таиланда. Данные о его местоположении были получены по каналам Интерпола. Преступник был задержан и депортирован в Россию, где будут проводиться дальнейшие следственные действия.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Минюст США настаивает на депортации российской ученой Ксении Петровой, которая была арестована ранее по делу о контрабанде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru