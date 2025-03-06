Россиянина арестовали за призывы к терроризму в Татарстане

Следствие полагает, что мужчина совершил преступление в 2023 году, разместив в мессенджере фотографии и сообщение, в которым призывал помочь деньгами раненым членам террористической организации.

В ходе обысков по его месту жительства обнаружили и изъяли средства связи и террористическую атрибутику. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве уроженца Шадринска за призывы к свержению власти революционным путем. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

