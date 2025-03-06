Россиянина арестовали за призывы к терроризму в Татарстане
Подозреваемого в призывах к терроризму заключили под стражу в Татарстане, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по республике.
Следствие полагает, что мужчина совершил преступление в 2023 году, разместив в мессенджере фотографии и сообщение, в которым призывал помочь деньгами раненым членам террористической организации.
В ходе обысков по его месту жительства обнаружили и изъяли средства связи и террористическую атрибутику. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве уроженца Шадринска за призывы к свержению власти революционным путем. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru