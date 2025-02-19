Против экс-депутата Пономарева возбудили дело по статье о захвате власти
ФСБ возбудила уголовное дело о насильственном захвате власти, организации террористического сообщества и участии в нем против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и других неустановленных лиц. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Как отметили в спецслужбе, основанием для разбирательства послужили данные об учреждении Пономаревым политического движения «Съезд народных депутатов» (признано нежелательным на территории РФ). Экс-депутат создал организацию в ноябре 2022 года в Польше, ее целью стал насильственный захват власти и изменение конституционного строя в России.
ФСБ указала, что в 2022-2024 годах Пономарев провел семь сессий с участием свыше 60 делегатов из числа бывших российских парламентариев, которые разработали и приняли несколько десятков антиконституционных нормативно-правовых актов. Кроме того, экс-депутат для захвата власти сотрудничает с военизированным подразделением Украины, признанным в РФ террористическим.
Правоохранители проводят следственные действия против Пономарева и его пособников, фигурантов и причастных к их деятельности привлекут к ответственности.
Ранее суд заочно приговорил Илью Пономарева к 10 годам заключения за оправдание терроризма и дискредитацию армии России, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru