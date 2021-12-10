Россиянин умер на борту самолёта от отека Квинке

Во время полёта 29-летнему россиянину стало плохо. Командир самолёта принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара. К самолёту прибыла бригада скорой помощи. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь пассажира. Причиной смерти стал отёк Квинке. Подробности случившегося пока не сообщаются.

В ноябре пассажирка рейса Омск-Санкт-Петербург умерла во время полёта. Борт проводник оказывал женщине медицинскую помощь на протяжении часа, но спасти россиянку не смогли.

