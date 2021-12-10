Россиянин умер на борту самолёта от отека Квинке
Пассажир рейса Салехард-Москва скончался на борту самолёта. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на социальные сети очевидцев.
Во время полёта 29-летнему россиянину стало плохо. Командир самолёта принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара. К самолёту прибыла бригада скорой помощи. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь пассажира. Причиной смерти стал отёк Квинке. Подробности случившегося пока не сообщаются.
В ноябре пассажирка рейса Омск-Санкт-Петербург умерла во время полёта. Борт проводник оказывал женщине медицинскую помощь на протяжении часа, но спасти россиянку не смогли.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+30 873 / сут.
Умерли
287 тыс.+1 176 / сут.
Выздоровели
8,7 млн+35 657 / сут.
- Пробки до 10 балов сковали движение в Москве в пятницу
- Россиянин умер на борту самолёта от отека Квинке
- Сокуров не исключил арест после спора с Путиным
- Международная федерация журналистов осудила экстрадицию Ассанжа
- Голикова: прививку от коронавируса сделали 55% россиян
- Общественная палата призвала не вводить QR-коды в церквях и больницах
- Абрамченко заявила, что Россию ждёт экологическое благополучие
- Голикова заявила об улучшении ситуации с ковидом в 12 регионах России
- СМИ: Меркель намерена написать автобиографическую книгу
- Экс-глава МВД рассказал, как американцы опустошали Россию при Ельцине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru