Минобороны: Пилот ВКС РФ посадил самолет с отказавшим двигателем
Летчик воздушно-космических сил (ВКС) России сумел посадить военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем. Об этом сообщает Минобороны.
Отмечается, что пилоту удалось посадить воздушное судно на неподготовленную площадку. По данным ведомства, ситуация произошла на аэродроме Кресты в Псковской области в ходе учебно-тренировочного полета.
По данным министерства, на высоте более ста метров у одного из самолетов пропала тяга двигателя, в результате чего он начал терять скорость. При этом старший лейтенант Максим Кабаков, управлявший судном, получил разрешение на посадку на неподготовленную площадку, после чего успешно приземлился.
На борту было десять десантников и три члена экипажа, никто из них не пострадал. В министерстве подчеркнули, что лейтенанта представят к награде.
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