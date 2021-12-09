Минобороны: Пилот ВКС РФ посадил самолет с отказавшим двигателем

Летчик воздушно-космических сил (ВКС) России сумел посадить военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем. Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что пилоту удалось посадить воздушное судно на неподготовленную площадку. По данным ведомства, ситуация произошла на аэродроме Кресты в Псковской области в ходе учебно-тренировочного полета.

По данным министерства, на высоте более ста метров у одного из самолетов пропала тяга двигателя, в результате чего он начал терять скорость. При этом старший лейтенант Максим Кабаков, управлявший судном, получил разрешение на посадку на неподготовленную площадку, после чего успешно приземлился.

На борту было десять десантников и три члена экипажа, никто из них не пострадал. В министерстве подчеркнули, что лейтенанта представят к награде.

