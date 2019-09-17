Россиянин скончался в отеле в Турции

Ранее НСН писала, что с начала туристического сезона в этом году на юге Турции погибли 88 российских туристов. Такую цифру назвал посол России в Анкаре Алексей Ерхов. По его словам, выросшее число летальных исходов связано с увеличением потока российских туристов в эту страну. Однако председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туризму и индустрии гостеприимства Юрий Барзыкин в беседе с НСН отметил, что озвученная статистика не повлияет на уровень турпотока российских граждан в Турцию.

