Россиянин получил срок за то, что заставил девушку выкопать себе могилу

Жителя Тульской области приговорили к 2 годам и 1 месяцу отбывания наказания в колонии-поселения за то, что он вывез свою бывшую девушку в лес, избил, заставил снять одежду, а потом выкопать себе могилу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии обвинения, 50-летний житель Заокского района совершил преступные деяния в отношении потерпевшей 18 мая 2020 года. Он угрожал девушке убийством. После того, как она исполнила требования, правонарушитель скрылся с места преступления и забрал с собой личные вещи женщины. Потерпевшая смогла сама добраться до ближайшего населенного пункта.

Россиянин получил срок за убийство мачехи битой

Мужчину обвинили в угрозе убийством и грабеже. Свою вину он так и не признал.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ИзбиениеКолонияЛесТульская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры