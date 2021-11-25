Россиянин получил срок за то, что заставил девушку выкопать себе могилу
Жителя Тульской области приговорили к 2 годам и 1 месяцу отбывания наказания в колонии-поселения за то, что он вывез свою бывшую девушку в лес, избил, заставил снять одежду, а потом выкопать себе могилу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По версии обвинения, 50-летний житель Заокского района совершил преступные деяния в отношении потерпевшей 18 мая 2020 года. Он угрожал девушке убийством. После того, как она исполнила требования, правонарушитель скрылся с места преступления и забрал с собой личные вещи женщины. Потерпевшая смогла сама добраться до ближайшего населенного пункта.
Мужчину обвинили в угрозе убийством и грабеже. Свою вину он так и не признал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru