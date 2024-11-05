Россиянин получил четыре года колонии за призывы к терактам
Санкт-Петербургский суд приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима сторонника «Русского Добровольческого Корпуса» (запрещенная в России террористическая организация) Артура Канина. Его признали виновным в подстрекательстве к терактам. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
В частности, Канин в открытом интернет-сообществе «Русский Добровольческий Корпус» призвал к насильственным действиям против русских 8 января 2023 года и к поджогам военкоматов и терактам 11 января 2023 года.
Также Канину на три года запрещено заниматься администрированием каналов и сайтов.
Ранее жителя города Мелитополь (Запорожская область) областной суд приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима за призывы к сбору данных о местоположении российской армии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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