Россиянин получил четыре года колонии за призывы к терактам

В частности, Канин в открытом интернет-сообществе «Русский Добровольческий Корпус» призвал к насильственным действиям против русских 8 января 2023 года и к поджогам военкоматов и терактам 11 января 2023 года.

Также Канину на три года запрещено заниматься администрированием каналов и сайтов.

Ранее жителя города Мелитополь (Запорожская область) областной суд приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима за призывы к сбору данных о местоположении российской армии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

