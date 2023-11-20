Россиянин получил четыре года колонии за посредничество во взяточничестве

Кроме того, фигуранту предстоит выплатить более 4,9 млн рублей в качестве штрафа. С ним было ранее заключено досудебное соглашение о сотрудничество. Мужчина признал свою вину.

Следствию удалось доказать, что Пикельный договаривался о взятке с руководителем предприятия по поручению экс-начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО ГУ МВД России по городу Москве. В ответ на денежное вознаграждение чиновник обещал отказаться от проведения проверок компании и оказывать всяческую помощь.

Стороны при посредничестве фигуранта условились о передаче пяти миллионов рублей и ежемесячном вознаграждении в размере 600 тысяч рублей. Пикельного удалось задержать 2 августа 2022 года. Он помог изобличить нечистого на руку полицейского, которому передал деньги и муляжи 3 августа 2022 года.

Ранее силовики задержали бывшего главу Хорошевского отдела Следственного управления Следственного комитета по Москве Рустама Юсупова по подозрению во взяточничестве. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

