Россиянин получил четыре года колонии за посредничество во взяточничестве
Суд в Москве приговорил к четырем годам колонии строгого режима 54-летнего Михаила Пикельного. Осужденного обвинили в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Москвы.
Кроме того, фигуранту предстоит выплатить более 4,9 млн рублей в качестве штрафа. С ним было ранее заключено досудебное соглашение о сотрудничество. Мужчина признал свою вину.
Следствию удалось доказать, что Пикельный договаривался о взятке с руководителем предприятия по поручению экс-начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО ГУ МВД России по городу Москве. В ответ на денежное вознаграждение чиновник обещал отказаться от проведения проверок компании и оказывать всяческую помощь.
Стороны при посредничестве фигуранта условились о передаче пяти миллионов рублей и ежемесячном вознаграждении в размере 600 тысяч рублей. Пикельного удалось задержать 2 августа 2022 года. Он помог изобличить нечистого на руку полицейского, которому передал деньги и муляжи 3 августа 2022 года.
Ранее силовики задержали бывшего главу Хорошевского отдела Следственного управления Следственного комитета по Москве Рустама Юсупова по подозрению во взяточничестве. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru