Российский полицейский попался на взятке в размере 10 пачек сигарет
Инспектор ДПС потребовал 10 пачек сигарет в качестве взятки у гражданина Узбекистана в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Отмечается, что сотрудник полиции заявил иностранцу, что у него нет регистрации, несмотря на то, что мужчина оспаривал обвинение и пытался связаться со своим представителем. Инспектор забрал водительское удостоверения у пострадавшего, пообещав вернуть документ, когда потерпевший привезет ему 10 пачек сигарет с кнопкой.
Гражданин Узбекистана добрался до ближайшей заправки и приобрел сигареты за 2500 рублей, после чего сотрудник ДПС вернул ему права. Затем приезжий обратился в полицию, где проверили, что злоумышленником оказался инспектор из района Пулково.
Сейчас силовику грозит уголовное дело по факту мелкого взяточничества и превышения должностных полномочий.
Ранее сотрудники ФСБ задержали руководителя фирмы за получение взятки в размере двух миллионов рублей в Саратовской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Украинский футболист попросил политического убежища в России
- Al Jazeera: Израильские танки наносят удары по Газе
- СМИ: Боевики ХАМАС выпустили 150 ракет по израильскому Ашкелону
- Путин поручил рассмотреть создание Центрально-Евразийского транспортного коридора
- Избитая одноклассниками школьница доставлена на вертолёте в больницу Уфы
- КНДР пригрозила ударить по американскому авианосцу в Южной Корее
- Месси отреагировал на плевок в его сторону после матча с Парагваем
- Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе
- Российский полицейский попался на взятке в размере 10 пачек сигарет
- В Мраморном море столкнулись два сухогруза, шедших с Украины и из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru