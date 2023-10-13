Российский полицейский попался на взятке в размере 10 пачек сигарет

Отмечается, что сотрудник полиции заявил иностранцу, что у него нет регистрации, несмотря на то, что мужчина оспаривал обвинение и пытался связаться со своим представителем. Инспектор забрал водительское удостоверения у пострадавшего, пообещав вернуть документ, когда потерпевший привезет ему 10 пачек сигарет с кнопкой.

Гражданин Узбекистана добрался до ближайшей заправки и приобрел сигареты за 2500 рублей, после чего сотрудник ДПС вернул ему права. Затем приезжий обратился в полицию, где проверили, что злоумышленником оказался инспектор из района Пулково.

Сейчас силовику грозит уголовное дело по факту мелкого взяточничества и превышения должностных полномочий.

Ранее сотрудники ФСБ задержали руководителя фирмы за получение взятки в размере двух миллионов рублей в Саратовской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

