Россиянин получил 7 лет колонии за избиение родной бабушки
Фроловский городской суд (Волгоградская область) приговорил к 7 годам и 1 месяцу колонии строгого режима местного жителя, забившего до смерти собственную бабушку. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Установлено, что злоумышленник совершил преступление 20 декабря 2023 года, будучи нетрезвым. Между ним и жертвой вспыхнул словесный конфликт, в результате которого осужденный избил родственницу руками и ногами. У пожилой женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребер, медики не смогли спасти ей жизнь.
Преступника признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина свою вину полностью признал, известно, что он был ранее судим.
Ранее Краснодарский краевой суд признал Сергея Денисенко виновным в убийстве экс-командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого и приговорил его к 25 годам колонии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru