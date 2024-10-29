Россиянин получил 7 лет колонии за избиение родной бабушки

Установлено, что злоумышленник совершил преступление 20 декабря 2023 года, будучи нетрезвым. Между ним и жертвой вспыхнул словесный конфликт, в результате которого осужденный избил родственницу руками и ногами. У пожилой женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребер, медики не смогли спасти ей жизнь.

Преступника признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина свою вину полностью признал, известно, что он был ранее судим.

Ранее Краснодарский краевой суд признал Сергея Денисенко виновным в убийстве экс-командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого и приговорил его к 25 годам колонии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

