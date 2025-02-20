Россиянин получил 18 лет за сотрудничество с украинской разведкой
Жителя Ленинского района Крыма приговорили к 18 годам лишения свободы за сотрудничество с украинской разведкой. Приговор вынес Верховный суд республики, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Судом установлено, что осужденный, будучи противником спецоперации России на Украине, вступил в контролируемое Главным управлением разведки Минобороны Украины сообщество в соцсетях в июне 2023 года.
Злоумышленник снабжал украинскую разведку данными о подразделениях российской армии. Ему поручили снять на видео и фото местоположение российских войск в Феодосии. Впоследствии он за денежное вознаграждение передал записи куратору.
Преступник был задержан сотрудниками крымского управления ФСБ.
Ранее сотрудники ФСБ задержали призывавшего уничтожать россиян в мессенджере Telegram жителя Севастополя. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Конгресс США потребовал от Зеленского прекратить критику Трампа
- Роскачество составило рейтинг крепленых и сладких российских вин
- В США впервые за пять лет от гриппа умерли больше людей, чем от COVID
- СМИ: Задержанного по делу о растрате челябинского министра увезли в Москву
- Россиянин получил 18 лет за сотрудничество с украинской разведкой
- Канье Уэст осознал, что он не нацист
- Названы самые популярные российские клипы «нулевых»
- Суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 80 тысяч рублей
- СМИ: Разгерметизация лайнера авиакомпании NordStar произошла во время полета
- Адвокат опроверг «секретное» ходатайство Михаила Ефремова об УДО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru