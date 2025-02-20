Россиянин получил 18 лет за сотрудничество с украинской разведкой

Жителя Ленинского района Крыма приговорили к 18 годам лишения свободы за сотрудничество с украинской разведкой. Приговор вынес Верховный суд республики, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

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Судом установлено, что осужденный, будучи противником спецоперации России на Украине, вступил в контролируемое Главным управлением разведки Минобороны Украины сообщество в соцсетях в июне 2023 года.

Злоумышленник снабжал украинскую разведку данными о подразделениях российской армии. Ему поручили снять на видео и фото местоположение российских войск в Феодосии. Впоследствии он за денежное вознаграждение передал записи куратору.

Преступник был задержан сотрудниками крымского управления ФСБ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали призывавшего уничтожать россиян в мессенджере Telegram жителя Севастополя. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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