Россиянин получил 17 лет колонии за госизмену
Ранее судимого россиянина Артура Юн-Ку-По приговорили к 17 годам лишения свободы, суд в Брянской области признал его виновным в госизмене. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.
Судом установлено, что ранее судимый за незаконный оборот оружия Юн-Ку-По был активным противником спецоперации России на Украине. Он занимался сбором и передачей украинской стороне сведений о движении и составе подразделений российской армии. Мужчина признал свою вину в суде.
При вынесении приговора учитывалось ранее назначенное Юн-Ку-По наказание. Он проведет 17 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года и штрафом 20 тысяч рублей.
Ранее следственные органы возбудили уголовное дело против жителя Хабаровска по факту госизмены и участия в террористической организации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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