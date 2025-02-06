Россиянин получил 17 лет колонии за госизмену

Судом установлено, что ранее судимый за незаконный оборот оружия Юн-Ку-По был активным противником спецоперации России на Украине. Он занимался сбором и передачей украинской стороне сведений о движении и составе подразделений российской армии. Мужчина признал свою вину в суде.

При вынесении приговора учитывалось ранее назначенное Юн-Ку-По наказание. Он проведет 17 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года и штрафом 20 тысяч рублей.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело против жителя Хабаровска по факту госизмены и участия в террористической организации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

