Россиянин получил 15 лет за поджог и нападение на полицейского

Самарский суд приговорил россиянина к 15 годам лишения свободы за поджог дома и нападение на сотрудника полиции. Первые четыре года 63-летний мужчина проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии особого режима. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.

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Осужденного признали виновным по статьям «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Судом установлено, что мужчина совершил преступление вечером 8 сентября 2023 года. Пожилой человек, будучи пьяным, поджег соседский дом, а когда его по подозрению в совершении преступления задержали на дороге «Похвистнево — Клявлино», злоумышленник напал на полицейского, попытавшись ударить его ножом.

Сотрудник полиции смог установить мужчину при помощи табельного оружия. В ходе предварительного расследования преступника заключили под стражу.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Дагестане в нападении на полицейского подозревают сына бывшего чиновника.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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