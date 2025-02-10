Россиянин получил 15 лет за поджог и нападение на полицейского
Самарский суд приговорил россиянина к 15 годам лишения свободы за поджог дома и нападение на сотрудника полиции. Первые четыре года 63-летний мужчина проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии особого режима. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.
Осужденного признали виновным по статьям «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Судом установлено, что мужчина совершил преступление вечером 8 сентября 2023 года. Пожилой человек, будучи пьяным, поджег соседский дом, а когда его по подозрению в совершении преступления задержали на дороге «Похвистнево — Клявлино», злоумышленник напал на полицейского, попытавшись ударить его ножом.
Сотрудник полиции смог установить мужчину при помощи табельного оружия. В ходе предварительного расследования преступника заключили под стражу.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Дагестане в нападении на полицейского подозревают сына бывшего чиновника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru