Россиянин получил 10 лет за намерение воевать в украинском регионе

Первый Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга назначил 40-летнему гражданину России, работавшему автослесарем и собиравшемуся воевать в легионе «Свобода России» (признан в России террористическим и запрещен) на стороне ВСУ, наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщило РИА Новости.

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Осужденного признали виновным в участии в деятельности террористической организации. Установлено, что он дал присягу украинскому легиону на опубликованном в Telegram видео. Злоумышленник планировал отправиться в зону боевых действий и участвовать в боях против России. Сотрудники ФСБ задержали его в автосервисе в июле 2024 года.

Ранее силовики задержали в Нижегородской области сторонника «Свободы России».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Санкт-ПетербургВСУТерроризмСудПриговор

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