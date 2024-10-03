Россиянин получил 10 лет за намерение воевать в украинском регионе
Первый Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга назначил 40-летнему гражданину России, работавшему автослесарем и собиравшемуся воевать в легионе «Свобода России» (признан в России террористическим и запрещен) на стороне ВСУ, наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщило РИА Новости.
Осужденного признали виновным в участии в деятельности террористической организации. Установлено, что он дал присягу украинскому легиону на опубликованном в Telegram видео. Злоумышленник планировал отправиться в зону боевых действий и участвовать в боях против России. Сотрудники ФСБ задержали его в автосервисе в июле 2024 года.
Ранее силовики задержали в Нижегородской области сторонника «Свободы России».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru