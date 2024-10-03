Россиянин получил 10 лет за намерение воевать в украинском регионе

Осужденного признали виновным в участии в деятельности террористической организации. Установлено, что он дал присягу украинскому легиону на опубликованном в Telegram видео. Злоумышленник планировал отправиться в зону боевых действий и участвовать в боях против России. Сотрудники ФСБ задержали его в автосервисе в июле 2024 года.

Ранее силовики задержали в Нижегородской области сторонника «Свободы России».

