Россиянин погиб в Сирии

Военнослужащий вооруженных сил РФ погиб в Сирии в результате взрыва на пути следования колонны с гуманитарной помощью. Об этом сообщили в министерстве обороны, передает ТАСС.

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Причиной взрыва стала бомба, которая находилась на пути следования российской военной полиции в провинции Хомс. Россиянин получил тяжелые травмы. Врачам не удалось спасти раненого.

«Минобороны России окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку», - подчеркнули в ведомстве.


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ФОТО: РИА Новости//Михаил Алаеддин
ТЕГИ:ВоенныеГибельСирия
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