Россиянин погиб в Сирии
Военнослужащий вооруженных сил РФ погиб в Сирии в результате взрыва на пути следования колонны с гуманитарной помощью. Об этом сообщили в министерстве обороны, передает ТАСС.
Причиной взрыва стала бомба, которая находилась на пути следования российской военной полиции в провинции Хомс. Россиянин получил тяжелые травмы. Врачам не удалось спасти раненого.
«Минобороны России окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку», - подчеркнули в ведомстве.
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