Россияне в Анапе спасли от гибели дельфина

Мужчина в оранжевой кепке и футболке, который оказался на пляже Пионерского проспекта, за хвост утащил вв воду от берега млекопитающее. Второй мужчина, снявший ролик, посоветовал побыстрее вытаскивать дельфина «на глубину».

В nstagram-аккаунте kubantrip Химат Сангаков рассказал, что недалеко от берега проплывала стая дельфинов, чей детеныш потерялся и оказался около пляжа, уточняет Lenta.ru.

