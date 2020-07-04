Россияне в Анапе спасли от гибели дельфина

Небольшого дельфина, который выбросился на берег одного из пляжей Анапы, спасли отдыхающие. Видео опубликовано в субботу, 4 июля, сообщество «Подслушано в Анапе» в Сети «ВКонтакте».

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Мужчина в оранжевой кепке и футболке, который оказался на пляже Пионерского проспекта, за хвост утащил вв воду от берега млекопитающее. Второй мужчина, снявший ролик, посоветовал побыстрее вытаскивать дельфина «на глубину».

В nstagram-аккаунте kubantrip Химат Сангаков рассказал, что недалеко от берега проплывала стая дельфинов, чей детеныш потерялся и оказался около пляжа, уточняет Lenta.ru.

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Фото: НСН
ТЕГИ:АнапаДельфин
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