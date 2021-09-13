Россияне не пострадали в результате ДТП в Турции
Граждане России не пострадали в результате ДТП на юго-западе Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.
«По информации, подтвержденной на текущий момент местными властями и администрацией медучреждения, российских граждан среди пострадавших нет», — подчеркнул собеседник агентства.
В генконсульстве добавили, что причины аварии устанавливаются.
Ранее агентство DHA сообщило о ДТП с туристическим и школьным автобусами на трассе Мугла-Денизли. По данным СМИ, в туристическом автобусе находился 41 гражданин России и Украины. Сообщалось об одном погибшем и 30 пострадавших.
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