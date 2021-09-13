СМИ: В Турции 30 человек пострадали в ДТП с автобусом с российскими и украинскими туристами

Один человек погиб, 30 получили ранения в результате аварии с туристическим и школьным автобусами в Турции. Об этом сообщает информационное агентство DHA.

По данным СМИ, ДТП произошло утром на 13-м километре трассы Мугла-Денизли. Во время движения у водителя туристического автобуса, в котором находился 41 турист из России и Украины, случился сердечный приступ, он скончался на месте. Неуправляемый транспорт выехал на встречную полосу и столкнулся со школьным автобусом.

Пострадавших доставили в близлежащие больницы, состояние троих из них тяжелое. Правоохранители начали расследование инцидента.

