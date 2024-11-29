Россияне на круизном лайнере объявили голодовку после отмены захода в Антарктиду

Пассажиры круизного лайнера Diana компании Swan Hellenic из России решили объявить голодовку в знак протеста после отменены заходов в Антарктиду, согласно программе путешествия. Как сообщает The Times, заходы организаторы отменили из-за поломки одного из двигателей судна.

Лайнер вышел 13 ноября из порта Кейптауна в 20-дневное плавание. Судно должно было достичь Южной Америки с заходом в порт острова Южная Джорджия. Оно также должно было сделать несколько остановок у побережья Антарктиды.

