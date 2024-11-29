Россияне на круизном лайнере объявили голодовку после отмены захода в Антарктиду

Пассажиры круизного лайнера Diana компании Swan Hellenic из России решили объявить голодовку в знак протеста после отменены заходов в Антарктиду, согласно программе путешествия. Как сообщает The Times, заходы организаторы отменили из-за поломки одного из двигателей судна.

Лайнер вышел 13 ноября из порта Кейптауна в 20-дневное плавание. Судно должно было достичь Южной Америки с заходом в порт острова Южная Джорджия. Оно также должно было сделать несколько остановок у побережья Антарктиды.

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По данным издания, Swan Hellenic предложила клиентам вернуть половину стоимости круиза либо предоставить 65% скидки на следующее путешествие в течение двух лет, а также бесплатные экскурсии в порту Ушуайе на южной оконечности Южной Америки, куда сейчас следует лайнер.

Однако российские туристы посчитали это недостаточной компенсацией невозможности посетить Антарктиду. Он назвали этот круиз для себя «отпуском всей жизни» и потребовали вернуть 100% средств, заплаченных за путешествие. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», данный круиз стоит от 7 до 10 тысяч фунтов стерлингов (900 тысяч - 1,3 миллиона рублей).

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Фото: swanhellenic.com
ТЕГИ:АнтарктидаТуристыГолодовка

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