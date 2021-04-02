Россиян среди жертв и пострадавших в аварии поезда в Тайване нет
Россиян среди погибших и пострадавших в железнодорожной аварии на Тайване нет. Об этом сообщило посольство России в Пекине.
Авария произошла в пятницу в 09.28 по местному времени (04.28 мск) в туннеле в уезде Хуалянь. Пассажирский поезд Taroko Express сошел с рельсов при выезде из горного тоннеля. В результате второй и третий вагоны состава сошли с рельсов, четвертый и пятый сильно деформировались. Причиной аварии могла стать плохо припаркованная строительная техника у железнодорожных путей. По последним данным СМИ, жертвами аварии стали 54, пострадали 156 человек.
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