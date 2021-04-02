СМИ: на Тайване при крушении поезда погибли 40 человек

При крушении пассажирского поезда на Тайване четыре человека погибли, 36 человек «обнаружены без признаков жизни», еще 61 пострадавший госпитализирован, 72 человека пока остаются заблокированными в вагонах. Об этом сообщает ИА «Синьхуа».

Причиной крушения поезда могла быть плохо припаркованная камнеуборочная техника. Об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня. Отмечается, что инженерная техника не была припаркована, соскользнув, она столкнулась с поездом.

СМИ ранее уже сообщили, что состав столкнулся с камнеуборочной машиной, что привело к сходу вагонов. ЧП произошло в пятницу утром около 9 часов утра по местному времени (04.00 мск) в туннеле на отрезке в уезде Хуалянь. Авария произошла внутри туннеля «Дациншуй». Второй и третий вагон сошли с рельсов, четвертый и пятый оказались сильно деформированы.

