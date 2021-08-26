Россия установила новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом заявил, что за прошедшие 24 часа в России умерли 820 пациентов с COVID-19, что является максимумом за пандемию.
Предыдущий антирекорд был установлен 14 августа, когда скончались 819 больных.
Больше всего летальных исходов за минувшие сутки зафиксировали в Москве (54), а также в Санкт-Петербурге (38) и Краснодарском крае (34). Всего же с начала пандемии умерли 179 243 пациентов с коронавирусом.
Ранее в оперштабе заявили, что за прошедшие 24 часа в России в России выявлено 19 630 новых случаев COVID-19, сообщает RT. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 6 824 540 случаев инфицирования.
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