Россия приостановит сотрудничество с Японией по морскому промыслу в районе Курил
12 июля 202412:45
Россия с понедельника, 15 июля, отзывает разрешение судам Японии ловить рыбу и добывать морепродукты в районе острова Сигнальный Курильской гряды, сообщает сайт МИД РФ.
Как отмечается, промысел японских рыбаков приостановлен ввиду неисправности маяка, который расположен на этом острове. Японская сторона попросила российские власти проверить оборудование на нём в ввиду отключения света.
Ранее Москва выразила протест Токио в связи с предстоящими учениями у границ России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru