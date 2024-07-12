Россия приостановит сотрудничество с Японией по морскому промыслу в районе Курил

Как отмечается, промысел японских рыбаков приостановлен ввиду неисправности маяка, который расположен на этом острове. Японская сторона попросила российские власти проверить оборудование на нём в ввиду отключения света.

Ранее Москва выразила протест Токио в связи с предстоящими учениями у границ России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

