Происшествия
Как стало известно ранее, 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения дна Мирового океана в интересах ВМФ, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар.
Россия не уведомляла Норвегию об аварии на подводном аппарате
2 июля22:30
Министерство обороны России не уведомляло Агентство по ядерной опасности Норвегии про «взрыв газа на подводном аппарате», сообщает ТАСС.
В сообщении ведомства вновь подчеркивается, что пожар был ликвидирован благодаря самоотверженным действиям команды аппарата.
Как стало известно ранее, 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения дна Мирового океана в интересах ВМФ, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: РИА Новости//Виталий Аньков
ТЕГИ:Норвегия
Горячие новости
- Не совладал с эмоциями. Губернатор Усс извинился за некорректные высказывания в подтопленном Канске
- Путин направил Шойгу в Североморск
- МЧС предупреждает жителей ЦФО о резком ухудшении погоды
- Трагедия на российском флоте. Что известно о гибели 14 моряков
- Голикова: Россия катастрофически теряет население