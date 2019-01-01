Россия не уведомляла Норвегию об аварии на подводном аппарате

Министерство обороны России не уведомляло Агентство по ядерной опасности Норвегии про «взрыв газа на подводном аппарате», сообщает ТАСС.

В сообщении ведомства вновь подчеркивается, что пожар был ликвидирован благодаря самоотверженным действиям команды аппарата.

Как стало известно ранее, 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения дна Мирового океана в интересах ВМФ, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар.

