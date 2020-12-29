Россия и США пресекли контрабанду кокаина из Южной Америки
ФСБ России и Минюст США совместно пресекли контрабанду наркотиков из Южной Америки в Европу.
Об этом говорится на сайте ФСБ РФ.
В рамках спецоперации в России было изъято 330 кг кокаина, большая часть запрещенного вещества находилась в тайнике в Подмосковье, передает RT.
Сотрудники спецслужбы успешно пресекли деятельность участников трансграничной наркогруппировки. В результате были возбуждены уголовные дела, сообщает Ura.ru.
Доход преступников после реализации изъятого объема кокаина мог составить 1 млрд рублей.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что создание базы Военно-морского флота России в Судане необходимо для борьбы с терроризмом, пиратством, контрабандой оружия, наркотиков, работорговлей, а также обеспечения безопасного коммерческого судоходства, пишет «Газета.ру».
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