В Казахстане назвали спекуляциями сообщения об обстреле самолета в Актау
Сообщения об обстреле самолета, который потерпел крушение в казахстанском Актау — спекуляции, считает спикер сената республики Маулен Ашимбаев. Об этом сообщило агентство «Информбюро».
По словам политика, сейчас причины авиакатастрофы и характер повреждений лайнера неизвестны. Детали выясняет специальная комиссия с представителями соответствующих структур Казахстана, Азербайджана и России.
«Сразу делать какие-то выводы по фотографии, что это результат каких-то действий и так далее – это спекуляция, необоснованные заявления», — подчеркнул Ашимбаев.
Ранее в Актау разбился самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный. Во время ЧП выжили 29 человек, на месте авиакатастрофы нашли 38 тел погибших, напоминает РЕН ТВ. После трагедии в Сети появились кадры, на которых видны сквозные отверстия на обшивке самолета, напоминающие следы поражающих элементов боевых снарядов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru