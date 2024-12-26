В Казахстане назвали спекуляциями сообщения об обстреле самолета в Актау

Сообщения об обстреле самолета, который потерпел крушение в казахстанском Актау — спекуляции, считает спикер сената республики Маулен Ашимбаев. Об этом сообщило агентство «Информбюро».

По словам политика, сейчас причины авиакатастрофы и характер повреждений лайнера неизвестны. Детали выясняет специальная комиссия с представителями соответствующих структур Казахстана, Азербайджана и России.

«Сразу делать какие-то выводы по фотографии, что это результат каких-то действий и так далее – это спекуляция, необоснованные заявления», — подчеркнул Ашимбаев.

Ранее в Актау разбился самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный. Во время ЧП выжили 29 человек, на месте авиакатастрофы нашли 38 тел погибших, напоминает РЕН ТВ. После трагедии в Сети появились кадры, на которых видны сквозные отверстия на обшивке самолета, напоминающие следы поражающих элементов боевых снарядов.

