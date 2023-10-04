Российской туристке грозит до семи лет за две коробки чая из Колумбии
Туристка привезла в Россию из Колумбии чай из листьев коки стоимостью 50 копеек. Женщину остановили на таможне в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге.
Сотрудников ведомства заинтересовала коробка фиточая с надписью Aromatica de Coca. В дальнейшем экспертиза подтвердила, что внутри были листья кокаинового куста.
Туристка объяснила, что приобрела экзотический чай в сувенирном магазине в Боготе за 20 песо, передает РИА Новости. По ее словам, продавец рассказал, что товар является хорошим успокаивающим средством.
Теперь женщине грозит дело о контрабанде наркотиков и лишение свободы до семи лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru