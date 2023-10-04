Российской туристке грозит до семи лет за две коробки чая из Колумбии

Туристка привезла в Россию из Колумбии чай из листьев коки стоимостью 50 копеек. Женщину остановили на таможне в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге.

Сотрудников ведомства заинтересовала коробка фиточая с надписью Aromatica de Coca. В дальнейшем экспертиза подтвердила, что внутри были листья кокаинового куста.

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Туристка объяснила, что приобрела экзотический чай в сувенирном магазине в Боготе за 20 песо, передает РИА Новости. По ее словам, продавец рассказал, что товар является хорошим успокаивающим средством.

Теперь женщине грозит дело о контрабанде наркотиков и лишение свободы до семи лет.



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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
ТЕГИ:КонтрабандаТаможняТуризм

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