Российского депутата задержали за незаконный сбыт огнестрельного оружия
Депутата Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области и его сообщников обвинили в незаконном приобретении, изготовлении и передаче оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
По версии следствия, трое обвиняемых и иные неустановленные лица, приобрели пистолет-пулемет Suomi М1 со следами переделки, револьвер «Наган» образца 1985 года, а также более 100 патронов, и передали их гражданину за денежное вознаграждение в сумме свыше 220 тысяч рублей.
Также обвиняемые продали охолощенный пистолет-пулемет (аналог пистолета-пулемета «Судаева»), переделанный под стрельбу боевыми патронами.
Сотрудники СК, ФСБ и полиции провели 22 обыска на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в ходе которых было обнаружено и изъято более 50 единиц огнестрельного оружия, более 12 тысяч боеприпасов, а также оборудование для переделки оружия.
В настоящее время трое обвиняемых задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в ФСБ России рассказали, что в ходе масштабной спецоперации в 28 регионах РФ были задержаны 72 подпольных оружейника, ликвидированы 37 мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
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