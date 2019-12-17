Российского депутата подозревают в убийстве

В настоящее время Корнилов содержится в следственном отделе ОВД. По предварительным данным, в момент преступления Корнилов был пьян. Он убил водителя автомобиля, после чего попытался поджечь транспортное средство вместе с трупом.

Как пишет издание «Ярновости», 17 декабря состоится внеочередное заседание гордумы, на котором будет решаться вопрос о сложении Корниловым депутатских полномочий.

