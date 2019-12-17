Российского депутата подозревают в убийстве
Председатель фракции «Единая Россия» Переславля-Залесского Ярославской области Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве, передает РИА Новости со ссылкой на председателя гордумы Сергея Корниенко.
В настоящее время Корнилов содержится в следственном отделе ОВД. По предварительным данным, в момент преступления Корнилов был пьян. Он убил водителя автомобиля, после чего попытался поджечь транспортное средство вместе с трупом.
Как пишет издание «Ярновости», 17 декабря состоится внеочередное заседание гордумы, на котором будет решаться вопрос о сложении Корниловым депутатских полномочий.
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