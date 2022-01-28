Российского блогера освободили после избиения в Каире

В Египте освободили российского фотографа и блогера Арсения Котова, который был задержан после потасовки с местными жителями. Об этом сообщает российское посольство в своем Telegram-канале.

«Россиянину вернули загранпаспорт и съемочное оборудование. В настоящее время он находится в консульском отделе российского дипломатического учреждения в Каире», — указано в сообщении.

По данным дипмиссии, освобождение Котова стало возможным после помощи российских дипломатов. Блогер улетел из Египта в Москву в ночь на 28 января.

Ранее блогер рассказал, что после нападения троих местных жителей ему оказали минимальную медицинскую помощь. «Зашили рваную рану на голове, рану на руке — глубокую ссадину, и все <…> правый глаз почти ничего не видит», — объяснил Котов.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за фотографий, которые россиянин делал в так называемом «городе мусорщиков».

