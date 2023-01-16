Российское посольство подтвердило гибель четырех россиян в авиакатастрофе в Непале

Посольство России подтвердило гибель четырех россиян при крушении самолета в Непале. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале диппредставительства.

Пассажир сумел снять авиакатастрофу в Непале из салона упавшего самолета

«С прискорбием сообщаем, что четверо граждан России, находившихся 15 января на борту рейса YT 691 по маршруту Катманду-Покхара, трагически погибли в результате крушения самолета», — отметили в ведомстве.

Посольство выразило глубочайшие соболезнования семьям погибших.

Также в диппредставительстве выразили соболезнования народу и правительству Непала и родственникам всех трагически погибших в авиакатастрофе.

Накануне стало известно, что самолет авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. По данным перевозчика, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, все они погибли, пишет РИА ФАН. Власти Непала объявили траур по погибшим, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российское ПосольствоПогибшиеРоссиянеАвиакатастрофаНепал
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